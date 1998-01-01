غزة: التحذير من نفاذ أدوية موسعات حدقات العيون

غزة / سما /

حذر مستشفى العيون بغزة، اليوم الاثنين، من نقص حاد في الأدوية والمهام الطبية اللازمة لتشخيص وإجراء الفحوصات والعمليات لمرضى العيون.

وقالت مها كحيل، مسؤولة صيدلية مستشفى العيون، إن الأزمة باتت تهدد أصنافا أساسية تعتمد عليها الخدمة الطبية بأكملها في المستشفى.

وأضافت: "إن جميع أصناف الأدوية التي تعمل كموسعات لحدقات العين للكبار باتت أرصدتها صفر أو على وشك النفاذ، مثل دواء اتروبين، وميدراميد وفينيليفرين".

وأوضحت أن نفاذ أدوية توسيع حدقة العين، يهدد بشكل واضح استمرار الخدمة الطبية في مستشفى العيون حيث يعتمد عليها الأطباء في إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الضرر الواقع على العين، وكذلك لإجراء الفحوصات للحالات ما بعد جراحة العيون