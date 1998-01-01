جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: التحذير من نفاذ أدوية موسعات حدقات العيون

الإثنين 02 يوليو 2018 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: التحذير من نفاذ أدوية موسعات حدقات العيون



غزة / سما /

حذر مستشفى العيون بغزة، اليوم الاثنين، من نقص حاد في الأدوية والمهام الطبية اللازمة لتشخيص وإجراء الفحوصات والعمليات لمرضى العيون.

وقالت مها كحيل، مسؤولة صيدلية مستشفى العيون، إن الأزمة باتت تهدد أصنافا أساسية تعتمد عليها الخدمة الطبية بأكملها في المستشفى.

وأضافت: "إن جميع أصناف الأدوية التي تعمل كموسعات لحدقات العين للكبار باتت أرصدتها صفر أو على وشك النفاذ، مثل دواء اتروبين، وميدراميد وفينيليفرين".

وأوضحت أن نفاذ أدوية توسيع حدقة العين، يهدد بشكل واضح استمرار الخدمة الطبية في مستشفى العيون حيث يعتمد عليها الأطباء في إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الضرر الواقع على العين، وكذلك لإجراء الفحوصات للحالات ما بعد جراحة العيون

أخبار ذات صلة

مشفى - ارشيف

صحة غزة : توقف مستشفى بيت حانون عن العمل بسبب نفاذ الوقود

ارشيفية

الصحة: توقف المولدات الكهربائية في 7 مراكز صحية بغزة بسبب نفاذ الوقود

ارشيفية

الصحة: وفد طبي وشاحنات أدوية في طريقهما لغزة

الأكثر قراءة اليوم

تم رميهم أحياء داخل قدر كبير فيه ماء يغلي.. جريمة تقشعر لها الأبدان تُدمي قلوب الليبيين

مسؤول قطري : مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لـ "صفقة حول أوضاع غزة

صور : استشهاد ثلاثة رجال امن اثر حادث سير في جنين

الشعبية تعلن عدم مشاركتها في مسيرة رام الله غداً الاثنين لعدم مطالبتها برفع العقوبات عن غزة

البرتغال ترغب في استقبال المهاجرين واللاجئين

دموع “راموس″ تثير “فرحة” لدى مصريين ومشاهير دعما لـ “مو” صلاح

الرئيس عباس يستقبل ميلادينوف ويبحثان حل مشكلة غزة

الأخبار الرئيسية

مسيرة

مسيرة حاشدة وسط رام الله رفضا لـ"صفقة القرن" ودعما للرئيس

عباس - ارشيف

مصادر لـ"سما" : الرئيس سيعرض على حماس خلال ايام خطة شاملة حول غزة والمصالحة

حدود غزة -ارشيفية

معاريف : هذه هي أهداف حماس في المرمى الإسرائيلي

مركزية فتح -ارشيفية

﻿«لجنة غزة» تقدم تقريرها النهائي لعباس وتحركات مصرية قريبة لإعادة حوارات المصالحة

ارشيفية

تقرير إسرائيلي يزعم : "حماس" تركز على قواتها البحرية خلال المواجهة المقبلة