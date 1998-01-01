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العمل الصحي تنفذ دورات للنساء والرجال حول الصحة الإنجابية في شمال الضفة

الإثنين 02 يوليو 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

ضمن مشروع الصحة الإنجابية المبني على الحق بالصحة في المجتمع الفلسطيني والذي تنفذه مؤسسة لجان العمل الصحي عقدت مجموعة من الدورات في الصحة الإنجابية من خلال المثقفات الصحيات والأخصائيات الاجتماعيات في منطقة شمال الضفة الغربية وذلك ضمن مناطق طوباس والأغوار وقلقيلية  ونابلس بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات في المناطق المذكورة.

وإسنهدفت الدورات النساء في أماكن تواجدهن من خلال الوصول إلى النساء في المؤسسات والبيوت والجمعيات وفي المناطق المهمشة في الأغوار والقرى البعيدة وتضمنت الدورات كل ما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية وقضايا العنف ضد المرأة والدعم النفسي والإرشاد كم تم عقد ثلاث  دورات للذكور في الصحة الإنجابية في كل من طوباس ونابلس وقلقيلية.

وكل دورة صحية قسمت على 12 لقاء منها 8 لقاءات صحية و4 نفسية إجتماعية وفي نهايتها تم تخريج المشاركين والمشاركات في الدورات وتوزيع الشهادات عليهم.

#لجان العمل الصحي #الصحة الإنجابية

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