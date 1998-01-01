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فريق الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي لكرة السلة يواصل تحضيراته لزيارة فلسطين

الإثنين 02 يوليو 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي لكرة السلة يواصل تحضيراته لزيارة فلسطين



رام الله / سما /

يواصل فريق الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي لكرة السلة، تحضيراته لزيارة فلسطين في الرابع والعشرين من تموز الحالي، بهدف إقامة العديد من المباريات الودية مع مختلف فرق السلة الفلسطينية.

وكان الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي، وهو أحد الأندية المنضوية تحت مظلة اللجنة الأولمبية الفلسطينية، قد عمل عقب تشكيله الجديد في الفترة الأخيرة، على تفعيل العديد من النشاطات الرياضية في مختلف الألعاب بهدف الاستفادة من مهارات اللاعبين الأمريكيين من أصول فلسطينية، وتحضيرهم فنيا وبدنيا ليكونوا جاهزين لتمثيل فلسطين في المحافل الدولية ضمن المنتخبات الوطنية لمختلف الألعاب.

وخاض فريق السلة، صباح اليوم، تدريبه بقيادة المدرب رشاد درويش الذي سيشرف على الوفد المكون من 14 لاعبا واداريا، سيغادرون الى فلسطين في 24 الشهر الحالي، حتى الثاني من آب القادم.

وأكد درويش خلال التدريبات، على أهمية الزيارة المرتقبة الى فلسطين، مثمنا حرص اللاعبين الذين قَدِموا من مختلف مدن ولاية الينوي، حرصا منهم على توثيق العلاقات الرياضية مع مختلف الأندية السلوية الفلسطينية، الى جانب تعزيز انتمائهم الى وطنهم الام.

وحرص درويش خلال التدريبات على تحضير اللاعبين بدنيا، الى جانب التركيز على الجانب الفني، بهدف تجهيزهم قبيل الرحلة الطويلة التي سيستغرق فيها الفريق قرابة اليومين حتى الوصول إلى ارض الوطن.

وأشاد امين عام الاتحاد، سامي المهدي، الذي حضر تدريبات الفريق، بكافة الجهود التي بذلتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وزملائه بالاتحاد الرياضي، في سبيل إنجاح المشاركة على كافة المستويات من استضافة وترتيبات السفر وغيرها، الى جانب تثمينه لجهود المدرب رشاد درويش في تحضير اللاعبين للزيارة الهامة للفريق التي ستحمل الكثير من الرسائل في طياتها على مختلف المستويات.

وقال المهدي، إن تلك الزيارة ستكون فاتحة لزياراتٍ مختلفة في كافة الألعاب، تهدف الى ربط اللاعبين بوطنهم، من خلال بناء علاقات مميزة مع اللاعبين والمدربين في مختلف الأندية السلوية الفلسطينية.

#كرة السلة #فلسطين

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