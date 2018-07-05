دورة لحكام كرة القدم داخل الصالات

رام الله / سما /

ينظم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم دورة دولية لحكام كرة القدم داخل الصالات، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس 5/7/2018 ولغاية يوم الاحد 8/7/2018 ، في مدينة رام الله تحت اشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم " ألفيفا ".

يشارك فيها"25" حكما من جميع محافظات الوطن، ممن شاركوا في دورات تأسيسية سابقة .

وسيحاضر في الدورة المحاضر الدولي البلجيكي " بيري جواتير " حيث تتضمن محاضرات نظرية و عملية، كما وسيتخللها اختباران واحد نظري والأخر عملي، والاطلاع على آخر مستجدات اللعبة .

جدير بالذكر ان هذه الدورة تأتي ضمن خطة دائرة الحكام بالاتحاد لرفع كفاءة وقدرة حكامنا .