ألماني يخترع "أول وسادة هوائية" تحمي الهواتف

وكالات / سما /

كم مرة وقع منك الهاتف واضطررت للذهاب إلى مركز الخدمة لتصليح الشاشة؟ ولنكن محددين أكثر: كم دفعت؟.. بالتأكيد الإجابة نعرفها جميعا، لكن فيليب فرينزل تقمص شخصية نيوتن ولم يهرع إلى مركز الصيانة لتصليح هاتفه، بل ابتكر طريقة للتمرد على الجاذبية الأرضية.

فقد تحميك حالة الهاتف الجيدة وواقي الشاشة من بعض الضرر الذي قد يلحق بالهاتف جراء السقوط على أرضية صلبة، لكن هذه الأشياء لا يمكنها فعل الكثير، لذا يأتي دور "الوسادة الهوائية المتنقلة".

وابتكر فرينزل طالب الهندسة الألماني وسادة تشبه أرجل العنكبوت تبدأ في الفتح تلقائيا فور وقوع الهاتف، فتعمل الأرجل على تخفيف أثر السقوط مع تقليل احتمال تعرض الأجزاء القابلة للكسر للضرر، بحسب موقع ماشابل الأميركي المتخصص في التقنية.

وحصل تصميم فرينزل على جائزة من الجمعية الألمانية للميكانيكا الإلكترونية عام 2018.

وقد جاءت الفكرة إلى فرينزل بعدما انزلق هاتفه من جيب سترته وتحطم على الأرض، ولم يعد الهاتف إلى العمل مرة أخرى حتى بعد إصلاح الشاشة.

لذا عمل فرينزل على تصميم شيء لحماية الهاتف لدى سقوطه، وبعد تجارب عدة، توصل إلى ابتكار مستشعرات يمكن أن تكتشف ما إذا كان الهاتف في حالة السقوط الحر لتفتح الأرجل بسرعة شديدة.

وأطلق فرينزل على ابتكاره AD-Case.

ويفكر الطالب في تحويل فكرته إلى عمل تجاري سيطلق حملة ترويجية له في وقت ما في شهر يوليو.

وطرح موقع ADcase الرسمي، المنتج الأولي الذي يتوافق مع آيفون 6 و6 بلس، وآيفون X.