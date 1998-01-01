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مايكروسوفت تعمل على جهاز Andromeda القابل للطي

الإثنين 02 يوليو 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تعمل على جهاز Andromeda القابل للطي



وكالات / سما /

رغم نجاح مايكروسوفت الباهر مع أجهزة لابتوب Surface، إلا أنها فشلت في إيجاد أي سبيل لنجاح هواتفها التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز فون، لذلك يبدو أن الشركة تريد تخطي فكرة الفشل مع الهواتف الذكية بإطلاق جهاز Andromeda الذي سيجمع بين الهاتف واللابتوب.

وبحسب تقرير من موقع The Verge، ذكر الموقع بأنه حصل على وثيقة من داخل شركة فيسبوك تحتوي على معلومات حول جهاز Andromeda والتي تسعى الشركة من خلاله لفتح أفق جديد للمستقبل بدمج أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو اللابتوب مع الهواتف الذكية من خلال إمكانية طيها من المنتصف.

حيث أن الجهاز الجديد سيكون قابلاً للثني مما يجعله بنصف الحجم الأصلي ويتيح للمستخدمين التعامل معه كهاتف ذكي، كما يمكن فتحه ليصبح بحجم مضاعف للشاشة ويمكن التعامل معه على أساس أنه جهاز لوحي كامل أو استخدامه بالتناصف بجعل نصفه للتحكم كلوحة مفاتيح والنصف الأخر شاشة، كما سيدعم الجهاز القلم الذكيStylus مما يجعل استخدامه أكثر سلاسة.

وكانت الشركة في وقتٍ سابق تستعد لإطلاق جهاز Surface Mini لكنها ألغت فكرة الكشف عنه قبل الموعد بأسابيع، وهو ما يعطي تلميحاً حول نية الشركة تطوير فكرتها بدمج فكرة الجهاز مع فكرة الهاتف الذكي.

#مايكروسوفت #الطي

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