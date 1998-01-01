حدة الاكتئاب تزيد لدى المسنين

وكالات / سما /

أشارت دراسة طبية هولندية إلى أن المسنين المصابين بالاكتئاب تزيد لديهم احتمالات المعاناة من أعراض حادة ومستمرة مقارنة بالبالغين الأصغر عمرا ممن يعانون من المرض نفسه.

ووفقا للدراسة فقد استغرق المسنون وقتا أطول في التعافي أو الشعور بتحسن فيما يخص حدة الاكتئاب.

وهناك نظرية لتفسير ذلك وهي زيادة احتمال وجود عوامل تؤدي للاكتئاب لدى المسنين مثل الأمراض المزمنة والوحدة وأسلوب الحياة غير الصحي.

وتقول كبيرة باحثي الدراسة بريندا بنينكس من المركز الطبي في الجامعة الحرة في أمستردام إن الاكتئاب له تأثير أقوى على المسنين حتى بعد أن أخذ الباحثون تلك العوامل في الحسبان.