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برشلونة يُساوم لاتسيو من أجل ضم ميلينكوفيتش سافيتش

الإثنين 02 يوليو 2018 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يُساوم لاتسيو من أجل ضم ميلينكوفيتش سافيتش



وكالات / سما /

 بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء الموسم الماضي، مازال نادي برشلونة يقبع وسط حيرة كبيرة بخصوص الميركاتو الصيفي وكيفية تدبيره، إذ أن مخططات الفريق لا تبدو واضحة أبداً حتى الساعة، خاصة مع القنبلة التي فجرها أنطوان جريزمان في وجه البلاوجرانا بإعلانه الاستمرار مع أتلتيكو مدريد.

 

وتبحث إدارة فريق برشلونة عن تدعيم خط الوسط، الذي يشكل صداعاً في رأس القيادة الفنية، خاصة بعد المستوى المخيب الذي ظهر به بعض اللاعبين خلال الموسم الماضي، الأمر الذي جعل العديد من التقارير الصحفية تتحدث عن اهتمام أبناء كتالونيا بالتعاقد مع نسر لاتسيو الإيطالي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن الإدارة الفنية للبلاوجرانا، بقيادة إرنستو فالفيردي، أبدت رغبة شديدة في ضم اللاعب الصربي من أجل تعزيز مركز وسط الملعب، إذ يعتقد المدرب الباسكي بأنه سيكون البديل المثالي لملء الفراغ الذي خلفه أندريس إنييستا الذي رحل إلى فريق فيسيل كوبه الياباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة الفريق الكتالوني استفسرت عن سعر اللاعب صاحب الـ23 عاماً، حيث تريد إدارة لاتسيو أكثر من 100 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن ميلينكوفيتش، إلا أن الفريق الإسباني يرى أن سعر النجم الصربي مبالغ فيه خلال الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة ذائعة الصيت، إلى أن الإدارة الكتالونية تفكر في عرض لاعبها رافينيا ألكانتارا على لاتسيو ليكون “ورقة مساومة”، بالإضافة إلى مبلغ مالي، من أجل إقناع النادي الإيطالي بترك ميلينكوفيتش سافيتش، إذ من المتوقع أن يعود اللاعب البرازيلي إلى الكامب نو بعد انتهاء فترة إعارته إلى إنتر ميلان الإيطالي.

 

ويعد ميلينكوفيتش محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه رفقة لاتسيو خلال الموسم الماضي، حيث تمكن من تسجيل 24 هدفاً وصناعة 20 خلال مشاركته في 122 مباراة مع الفريق السماوي في جميع البطولات.

#برشلونة #لاتسيو #سافيتش

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