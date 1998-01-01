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شخصية مودريتش تنال إعجاب مدافع منتخب كرواتيا

الإثنين 02 يوليو 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شخصية مودريتش تنال إعجاب مدافع منتخب كرواتيا



وكالات / سما /

حظيت شخصية لوكا مودريتش، متوسط ميدان منتخب كرواتيا لكرة القدم، بإعجاب زميله ديان لوفريس، حيث أشار هذا الأخير إلى أن مبارتهم ضد الدنمارك، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2018، كانت صعبة للغاية، مؤكداً على أن قائد منتخب بلاده أثبت مرة أخرى بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وتغلب المنتخب الكرواتي على نظيره الدنماركي بركلات الترجيح (3/2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وقد شهدت المباراة تألق الحراس، إذ تصدى دانييل سوباسيتش لثلاث ركلات، بينما أوقف جاسبر شمايكل ضربتين.

وقال ديان لوفرين في تصريحات صحفية عقب المباراة: “المباراة كانت صعبة منذ الشوط الثاني، كنا نعلم أن الدنمارك صعبة المراس، يلعبون على الكرات الطويلة والبنية الجسدية القوية، آمنا بحظوظنا وحققنا الفوز في نهاية المطاف بالركلات الترجيحية”.

وتابع المدافع الكرواتي حديثه قائلاً: “تأهلنا من الطريق الصعب، وهذه هي كرة القدم، أثبتنا أن لدينا الطابع الخاص بنا، في هذه المنافسات لابد أن يكون الحظ حليفنا في بعض الأوقات كي نواصل”.

وعن مودريتش، قال لوفرين: “لقد أكد أنه لاعب من الطراز الرفيع وأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم مع شخصيته الرائعة، وعلى الرغم من إهداره لركلة جزاء أخذ الكرة وسجل، إنه شيء لا يمكن تفسيره لكن هذه هي كرة القدم”.

الجدير بالذكر أن لوكا مودريتش أضاع ركلة جزاء أمام المنتخب الدنماركي في الدقيقة 116، حيث تصدى لها جاسبر شمايكل ببراعة، مستغلاً عدم قوة تسديدة قائد الكروات، وهو الأمر الذي جعل المباراة تُحسم بركلات الترجيح التي ابتسمت لزملاء إيفان راكيتيتش.

 
#مودريتش

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