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ليفربول يكافئ صلاح بعقد طويل الأمد

الإثنين 02 يوليو 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يكافئ صلاح بعقد طويل الأمد



وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الاحتفاظ بخدمات نجمه المصري محمد صلاح، بعدما منحه عقدا طويل الأمد.

وسجل صلاح، 44 هدفا في 52 مباراة لعبها الموسم المنصرم، كما توج بجائزتي هداف "البريميرليغ" وأفضل لاعب في إنجلترا.

وذكرت تقارير محلية، أن الفرعون المصري، ارتبط بعقد مع ليفربول، حتى نهاية موسم (2022-2023).

وعلق يورغن كلوب، مدرب "الريدز"، عن التجديد لصلاح، قائلا: "أعتقد أن هذا الخبر يمكن رؤيته على أنه مكافأة للشخص الذي أدى وساهم بشكل كبير للفريق بالموسم الماضي، إنه يبين شيئين واضحين أيضا، إيمانه في ليفربول وإيماننا به".

وختم كلوب حديثه بقوله: "التزامنا تجاهه يقول إننا نرى قيمته ونريد منه أن ينمو أكثر، وأن يصبح أفضل في بيئتنا".

#ليفربول #محمد صلاح #عقد

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