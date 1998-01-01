1000 تمريرة لم تشفع لإسبانيا أمام روسيا

وكالات / سما /

حقق المنتخب الإسباني، رقما قياسيا جديدا في كأس العالم، بعدما قام بـ 1029 تمريرة واستحوذ على الكرة بنسبة 76 في المئة، على النقيض تماما كان المنتخب الروسي، الذي مرر 202 تمريرة واستحوذ على الكرة بنسبة 24 في المئة.

ولكن كل هذه الأرقام لم تعن شيئا لأن الحارس الروسي إيجور أكينفيف، تصدى لركلتي ترجيح من كوكي وإياجو أسباس ليساعد فريقه على الفوز (4-3)، بركلات الترجيح على المنتخب الإسباني بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في دور الستة عشر من البطولة.

وفشل المنتخب الإسباني في التأهل إلى دور الثمانية لأن كافة التمريرات أدت فقط لتسجيل هدف بنيران صديقة عن طريق سيرجي ايجناشيفيتش، وجاء هدف التعادل للمنتخب الروسي من ركلة جزاء سجلها أرتيم دزيوبا.