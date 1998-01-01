جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

المكسيك تبحث عن فوزها الأول على البرازيل في المونديال

الإثنين 02 يوليو 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المكسيك تبحث عن فوزها الأول على البرازيل في المونديال



وكالات / سما /

يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره المكسيكي، في المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين، على ملعب "كوسموس أرينا" ضمن منافسات دور الـ16 بمونديال روسيا.

وسبق وأن التقى المنتخبان في 40 مناسبة بشكل عام، حيث فاز السيليساو في 23 مواجهة مقابل 10 للمكسيك، بينما تعادلا في 7 مواجهات.

وفي منافسات كأس العالم، واجهت البرازيل، المكسيك في 4 مناسبات من قبل حيث كانت الغلبة للسامبا الذي حقق الفوز في 3، فيما كان التعادل حاضرًا في المواجهة الرابعة.

وكانت أول مواجهة بين البلدين في مونديال 1950، وانتهت بفوز البرازيل 4-0، وشهد اللقاء الثاني في مونديال 1954، فوز السيليساو أيضًا بخماسية نظيفة.

والتقى الفريقان مجددًا في مونديال 1962، في المباراة التي فازت بها البرازيل بثنائية نظيفة، بينما كان التعادل السلبي حاضرًا بالمواجهة الأخيرة التي جمعتهما في مونديال 2014.

#المكسيك #البرازيل #المونديال

أخبار ذات صلة

المنتخب المكسيكي

فيديو.. السويد تكتسح المكسيك بثلاثية ليتأهلا إلى ثمن نهائي المونديال

البرازيل تتعادل سلبًا مع المكسيك في مباراة قوية

البرازيل تتغلب على فنزويلا في تصفيات المونديال

نيمار يثير مخاوف البرازيل قبل المونديال

فيديو.. هولندا تمطر شباك البرتغال وتحقق فوزها الأول منذ 27 عاماً

ألمانيا تذل البرازيل بنتيجة تاريخية وتتأهل لنهائي المونديال

الأكثر قراءة اليوم

تم رميهم أحياء داخل قدر كبير فيه ماء يغلي.. جريمة تقشعر لها الأبدان تُدمي قلوب الليبيين

مسؤول قطري : مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لـ "صفقة حول أوضاع غزة

الشعبية تعلن عدم مشاركتها في مسيرة رام الله غداً الاثنين لعدم مطالبتها برفع العقوبات عن غزة

البرتغال ترغب في استقبال المهاجرين واللاجئين

الرئيس عباس يستقبل ميلادينوف ويبحثان حل مشكلة غزة

الرئيس عباس: الولايات المتحدة باتت غير مؤهلة أخلاقيا أو سياسيا لفرض أي حل

دموع “راموس″ تثير “فرحة” لدى مصريين ومشاهير دعما لـ “مو” صلاح

الأخبار الرئيسية

عباس - ارشيف

مصادر لـ"سما" : الرئيس سيعرض على حماس خلال ايام خطة شاملة حول غزة والمصالحة

حدود غزة -ارشيفية

معاريف : هذه هي أهداف حماس في المرمى الإسرائيلي

مركزية فتح -ارشيفية

﻿«لجنة غزة» تقدم تقريرها النهائي لعباس وتحركات مصرية قريبة لإعادة حوارات المصالحة

ارشيفية

تقرير إسرائيلي يزعم : "حماس" تركز على قواتها البحرية خلال المواجهة المقبلة

حادث سير

صور : استشهاد ثلاثة رجال امن اثر حادث سير في جنين