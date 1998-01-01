المكسيك تبحث عن فوزها الأول على البرازيل في المونديال

وكالات / سما /

يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره المكسيكي، في المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين، على ملعب "كوسموس أرينا" ضمن منافسات دور الـ16 بمونديال روسيا.

وسبق وأن التقى المنتخبان في 40 مناسبة بشكل عام، حيث فاز السيليساو في 23 مواجهة مقابل 10 للمكسيك، بينما تعادلا في 7 مواجهات.

وفي منافسات كأس العالم، واجهت البرازيل، المكسيك في 4 مناسبات من قبل حيث كانت الغلبة للسامبا الذي حقق الفوز في 3، فيما كان التعادل حاضرًا في المواجهة الرابعة.

وكانت أول مواجهة بين البلدين في مونديال 1950، وانتهت بفوز البرازيل 4-0، وشهد اللقاء الثاني في مونديال 1954، فوز السيليساو أيضًا بخماسية نظيفة.

والتقى الفريقان مجددًا في مونديال 1962، في المباراة التي فازت بها البرازيل بثنائية نظيفة، بينما كان التعادل السلبي حاضرًا بالمواجهة الأخيرة التي جمعتهما في مونديال 2014.