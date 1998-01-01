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حرائق في مستوطنات "غلاف غزة" بسبب البالونات الحارقة

الإثنين 02 يوليو 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حرائق في مستوطنات "غلاف غزة" بسبب البالونات الحارقة



غزة / سما /

اندلعت صباح اليوم الاثنين ، عدة حرائق في مواقع مختلفة جنوبي المجمع الاستيطاني " اشكول " قرب قطاع غزة، بسبب بالونات تحمل موادا مشتعلة، انطلقت من غزة، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

وأضافت أنه تم رصد اطلاق مجموعة اخرى من البالونات من قطاع غزة ، حيث تجري مراقبة اتجاه حركتها.

وقالت شرطة الاحتلال إنه تم تلقي بلاغ عن بالون مشبوه في أراض زراعية قرب المجلس الاستيطاني " شاعر هنيغف".

وأضافت "أن البالون يحمل مادة حارقة وقد اتصل شخص شاهد البالون بالشرطة التي هرع رجالها الى المكان".

وأشارت إلى أنها تلقت بلاغا آخر عن بالون آخر في المجلس الاستيطاني "حوف اشكلون".

#حرائق #غزة #مستوطنات

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