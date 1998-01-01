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المدرسة الوطنية للادارة تفتتح دورة بعنوان "قيادة التغيير" ضمن برنامج إعداد القادة

الإثنين 02 يوليو 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدرسة الوطنية للادارة تفتتح دورة بعنوان "قيادة التغيير" ضمن برنامج إعداد القادة



رام الله / سما /

افتتحت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة  التابعة لديوان الموظفين العام اليوم الاثنين، الدورة التّدريبية للدفعة الثانية من برنامج إعداد القادة تحت عنوان "قيادة التغيير" ، وذلك في مقر المدرسة الوطنية للادارة بمدينة رام الله، بحضور رئيس ديوان الموظفين ورئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موسى أبو زيد، والمدرب الفرنسي من المدرسة الوطنية الفرنسية للادارة داميان ليباه.

وقال أبو زيد انّ المدرسة الفرنسية التي تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما تعتبر شريك استراتيجي وداعم أساسي للمدرسة، وأن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة أصبحت اليوم أحد انتاجات التعاون مع المدرسة الفرنسية للإدارة والتي تشكّل محطّ اهتمام واعجاب كبير على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى فلسطين بشكل خاص.

وأكّد أبو زيد أنّ مثل هذه البرامج التدريبية واللقاءات مع المدرب ليباه القادم من أهم المدارس على مستوى العالم في الإدارة سوف تعمّ بالفائدة على المتدربين الفلسطينيين وتكسبهم معارف وخبرات كبيرة.

وحثّ أبو زيد المتدربين المشاركين في هذه الدورة على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة التي أتيحت لهم، للتحاور معهم والتفاعل للاستفادة من خبراتهم، وللتمكن من صنع الإنجازات على مستوى العالم، ولتسليحهم بالمهارات الإدارية والمواصفات القيادية.

وأشاد  أبوزيد بمدى نجاح التجربة الفلسطينية مع المدرسة الفرنسية في هذا البرنامج، لأن المتدربين في البرنامج يشملوا جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمجتمع المدني، وبالتّالي هؤلاء المتدربين لديهم مستوى من الخبرة والمعرفة، والبرنامج أضاف لهم المزيد منها.

من جهته رحّب المدرب ليباه  بالوزير ابوزيد والمتدربين المشاركين في الدورة، وعبّر عن سروره باعادة تجربة التدريب مجددا في برنامج إعداد القادة ، وكذلك أكد أنّ الهدف من هذا البرنامج وهذا التدريب هو إكساب المتدربين معارف جديدة لا تقتصر فقط على المعارف النظرية بل تشمل تبادل الخبرات والمعلومات والمعارف في أسس القيادة.

وأضاف ليباه أنّ التجارب التي يعلّمها للمتدربين هي عبارة عن تجارب فرنسية أوروبية، لكن الهدف منها ليس طبع التجربة الفرنسية كما هي، إنّما اكساب معارف وتجارب جديدة تساعدهم على المضي قدما في طريق الإدارة.

وبيّن ليباه أنّ تدريب المشاركين في برنامج إعداد القادة الأول الذي تمّ في شهر ديسمبر من العام الماضي أدى الى إكساب معارف وتجارب جديدة، بينما يركز التدريب الثاني على النظر نحو التجارب والمعارف التي تمّ اكتسابها ومساعدة المتدربين في تبنّي خبرات ومهارات جديدة نحو طريق التغيير.

يذّكر أنّ برنامج إعداد القادة هو أحد  التي تنفذها المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وهو برنامج يهدف إلى تعزيز وتطوير قدرات القيادات المستقبلية، والإرتقاء بقدراتهم لإشغال مناصب عليا، وتشكيل ثقافة مشتركة حول الوظيفة في فلسطين نابعة من الإنتماء، أضافة إلى المضي نحو التطوير الإداري في القطاع الحكومي ودعم صنّاع القرار، ويعتمد البرنامج على برامج تدريبية حديثة متميزة وبأساليب تدريب قائمة على النهج التفاعلي وتعزيز المهارات القيادية والإدارية عند المتدربين.

#قيادة التغيير #إعداد القادة

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