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"القدس المفتوحة" تبحث مع جامعة اريزونا تفعيل مشروع إنتاج الطحالب في فلسطين

الإثنين 02 يوليو 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو والخبير الأميركي أ. د. جويل سيليو تفعيل اتفاقية التعاون الدولي بين جامعتي القدس المفتوحة وأريزونا الأميركية، المتعلقة بمشروع إنتاج الطحالب في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء بين أ. د. عمرو والخبير جويل في مقر رئاسة جامعة القدس المفتوحة برام الله، بحضور أ. د. سمير النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ود. مروان درويش نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، ود. عصام خليل نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية، ود. آلاء الشخشير مساعدة رئيس الجامعة لشؤون المتابعة، ود. عماد الهودلي مساعد رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، ود. معن شقوارة عميد كلية الزراعة في الجامعة، ود.عزيز سلامة مدير مركز البحوث، ود. محمد أبو عيد ممثلاً عن المجلس الأعلى للإبداع والتميز.

ورحب أ. د. عمرو بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية العمل المنهجي المتواصل والدؤوب لإنجاح المشروع الريادي لإنتاج الطحالب من قبل الأطراف المعنية الممثلة بفريق جامعة القدس المفتوحة، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، والجامعات المحلية الأخرى.

وقدم د. شقوارة ود. سلامة شرحاً عن الموضوعات التي نوقشت مع د. جويل، بمشاركة م. حازم مراعبة ممثلاً عن المجلس الأعلى للإبداع والتميز، التي تمثلت بوضع خطة العمل لمشروع الطحالب موضع التنفيذ، والتي سيباشر العمل بها في القريب العاجل من حيث الأمور الفنية والتأهيلية والتدريبية لكادر المشروع، وآلية التعاون مع مخرجات المشروع الرئيسية والثانوية، والأهمية الاقتصادية لتلك المنتجات في سوق منتجات الأعلاف الفلسطينية، وتسويق تلك المنتجات في القطاع الخاص (مصانع الأعلاف). ثم نفذ الفريق المذكور زيارة ميدانية لمصنع دواجن فلسطين (عزيزا)، بهدف وضع أسس لتسويق منتجات الطحالب.

وأشار د. أبو عيد إلى أهمية مشاركة الخبراء المعنيين في مجال تغذية الحيوان من جامعتي النجاح الوطنية وفلسطين التقنية (خضوري)، وذلك ضمن المجلس الفني الأعلى لمركز الإبداع والتميز لإنتاج الطحالب، ما سيسهم في إنجاح هذا المشروع.

وأكد د. جويل استعداده الكامل لتوفير خبراته المتراكمة في مجال إنتاج الطحالب لإنجاح المشروع الوطني ضمن بنود الاتفاقية المبرمة بين جامعتي القدس المفتوحة وأريزونا، والتعاون في المجالات الفنية والتدريبية والإنتاجية. ثم قدم الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عمرو لدعمه المتواصل في إنجاح المشروع.

وكانت جامعة القدس المفتوحة وقعت اتفاقية تعاون بحثي علمي وأكاديمي العام الماضي مع جامعة أريزونا الأميركية بهدف التعاون المشترك لتطوير القطاع الزراعي في فلسطين ومخرجات كلية الزراعة التابعة للقدس المفتوحة ومركز البحوث الزراعية في أريحا، مع التركيز على مشروع إنتاج الطحالب في فلسطين. كما وقعت الجامعة في وقت لاحق اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للإبداع والتميز لإنتاج الطحالب ولأول مرة في فلسطين.

#القدس المفتوحة #جامعة اريزونا

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