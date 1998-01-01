الاحتلال يعتقل 17 مواطنا بينهم سيدتان و3 أطفال من الضفة

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 17 مواطناً، بينهم سيدتان من الضفة.

وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة الشهيد نشأت الكرمي دينا السعيد من منزل عائلتها في منطقة الجلدة في وسط الخليل، كما واعتقلت الأسير المحرر رياض أبو عيشة والأطفال: محمد عبد الغني قفيشة (10 سنوات)، ويوسف عبد الرجبي (12 عاماً)، ومصطفى طارق قفيشة (11 عاماً)، وجميعهم من محافظة الخليل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت السيّدة ليلى ماهر عوينات (35 عاماً)، وشقيقها أشرف ماهر عوينات (30 عاماً)، ومحمد أبو سمرة (38 عاماً)، ومعتصم محمود شاور، والأسير المحرّر بكر الطويل، من محافظة قلقيلية.

ومن بلدة سلوان في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: تامر الزغل، ومسلم عودة، ولؤي الرجبي، وضياء بيضون، وعامر زيداني، ومحمد زيداني.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خير خميس أبو حجيلة (48 عاماً)، من بلدة عطارة في رام الله.