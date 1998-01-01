د. أبو راس يلتقي وكيل وزارة الأشغال والإسكان ويناقش عدد من القضايا

غزة / سما /

التقى د. مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والاصلاح مع وكيل وزارة الأشغال والإسكان م. ابراهيم رضوان لبحث العديد من القضايا والإطلاع على مجريات عمل الوزارة.

وأشاد النائب أبو راس بجهود الوزارة ودورها الكبير في تخفيف المعاناة عن المواطنين مؤكدين حرصهم على خدمة أبناء مجتمعهم وتحقيق العدالة بينهم.

وناقش النائب العديد من القضايا ومنها المنح الخارجية للمواطنين الذين تدمرت بيوتهم ، ومساعدة الفقراء ووضع آلية لتعزيز التواصل مع الوزارة لحل جميع شكاوى المواطنين الواردة لمكتب النواب.

ومن جانبه اطلع م. ابراهيم رضوان النائب أبو راس على آخر التطورات في القضايا التي تم طرحها وكيفية توزيع المنح الخارجية وذلك عبر معايير وضعتها الوزارة والمؤسسات المانحة ،موضحاً أن الوزارة تقوم بعمل دراسة للحالات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات لتنسيق الجهود وعدم تضييع حقوق المواطنين.

وفي نهاية الزيارة شكر وكيل الوزارة م. ابراهيم رضوان النائب أبو راس على تواصله المباشر بما يخدم مصلحة أبناء شعبنا الفلسطيني.