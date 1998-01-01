جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل ترحّل ناشطة يهودية أميركية في حركة المقاطعة الدولية

الإثنين 02 يوليو 2018 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترحّل ناشطة يهودية أميركية في حركة المقاطعة الدولية



القدس المحتلة / سما /

 أقدمت سلطات المعابر الإسرائيلية بالتنسيق مع قوات الشرطة على ترحيل الناشطة الأميركية اليهودية آرييل غولد لدى وصولها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن قرار ترحيل غولد ومنعها من الدخول لإسرائيل، تم بناءً على قرار من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بسبب نشاطاتها في حركة المقاطعة الدولية BDS.

وقال أردان عبر صفحته في فيسبوك: "أي شخص يعمل من أجل مقاطعة إسرائيل، ومن ثم يأتي إلى هنا لن يدخل إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتمدت مؤخرا قوائم لأسماء ناشطين يدعون لمقاطعة إسرائيل لمنعهم من دخول أراضيها.

أخبار ذات صلة

معبر ايرز

الأصغر على الاطلاق.. إسرائيل ترحّل من الضفة الى غزّة فتاة فلسطينية عمرها 14 عاما

حكومة فالنسيا تتبنى رسميا حملة المقاطعة ضد اسرائيل والعقوبات الدولية

إسرائيل سترفع دعوى ضد هنية في محكمة الجنايات الدولية

مصالحة -ارشيفية

الرباعية الدولية تعلن تأييدها للمصالحة التي سترفع حظر المساعدات الدولية عن غزة

القدس- ارشيف

القيادة لم تُبلغ رسمياً بخطة أميركية تقوم على منح عاصمة للفلسطينيين في أبو ديس

غزة- ارشيبف

الحياة اللندنية: قلق فلسطيني من «صفقة» أميركية تنقذ غزة وتفصلها عن فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

تم رميهم أحياء داخل قدر كبير فيه ماء يغلي.. جريمة تقشعر لها الأبدان تُدمي قلوب الليبيين

عريقات : لجنة برئاسة الاحمد على وشك إصدار توصياتها بحل كافة قضايا غزة

هنية يستقبل رجل الأعمال الفلسطيني عدنان مجلي ويبحثان الاوضاع في قطاع غزة

وحدة "الحارقات " تعلن عن اجراء تجربة ناجحة على البالونات الحارقة و زيادة المسافات

الشعبية تعلن عدم مشاركتها في مسيرة رام الله غداً الاثنين لعدم مطالبتها برفع العقوبات عن غزة

البرتغال ترغب في استقبال المهاجرين واللاجئين

الرئيس عباس يستقبل ميلادينوف ويبحثان حل مشكلة غزة

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح -ارشيفية

﻿«لجنة غزة» تقدم تقريرها النهائي لعباس وتحركات مصرية قريبة لإعادة حوارات المصالحة

ارشيفية

تقرير إسرائيلي يزعم : "حماس" تركز على قواتها البحرية خلال المواجهة المقبلة

حادث سير

صور : استشهاد ثلاثة رجال امن اثر حادث سير في جنين

حماس - اسرائيل

مسؤول قطري : مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لـ "صفقة حول أوضاع غزة

عباس- ارشيف

الرئيس عباس: الولايات المتحدة باتت غير مؤهلة أخلاقيا أو سياسيا لفرض أي حل