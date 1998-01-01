إسرائيل ترحّل ناشطة يهودية أميركية في حركة المقاطعة الدولية

القدس المحتلة / سما /

أقدمت سلطات المعابر الإسرائيلية بالتنسيق مع قوات الشرطة على ترحيل الناشطة الأميركية اليهودية آرييل غولد لدى وصولها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن قرار ترحيل غولد ومنعها من الدخول لإسرائيل، تم بناءً على قرار من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بسبب نشاطاتها في حركة المقاطعة الدولية BDS.

وقال أردان عبر صفحته في فيسبوك: "أي شخص يعمل من أجل مقاطعة إسرائيل، ومن ثم يأتي إلى هنا لن يدخل إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتمدت مؤخرا قوائم لأسماء ناشطين يدعون لمقاطعة إسرائيل لمنعهم من دخول أراضيها.