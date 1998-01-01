نتنياهو : سنواصل ضرب إيران

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد تموضع إيران في كل الأراضي السورية. قائلا “إن الولايات المتحدة تضرب النظام الإيراني اقتصاديا، في حين تعمل تل ابيب على منع القوات الإيرانية والموالية لها من التموضع عسكريا في سوريا”.

وغرّد نتنياهو على “تويتر” عقب اجتماع اسبوعي لحكومته ان “التغيير الذي طرأ في الموقف الأمريكي حيال إيران يشكل انعكاسا استراتيجيا في وضع إسرائيل، وأنا اعتقدت بأن هذا التغيير ممكن عندما واجهت العالم أجمع من أجل إلغاء الاتفاقية النووية السيئة”.

وأكد على أن هدف حكومته الأول هو منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، ومن ثم كسر آلة الأموال التي منحتها الاتفاقية النووية لإيران والتي تمول عدوانها في المنطقة بما في ذلك في سوريا.

وعن معركة الجنوب السوري أكد نتنياهو ان إسرائيل ستواصل الدفاع عن الحدود، وستعمل في ذات الوقت على تقديم المعونات الإنسانية دون السماح للسوريين بدخول أراضيها .

وطالب نتنياهو بتطبيق اتفاقية فك الاشتباك التي وقعت عام 1974 مع سوريا، لافتا إلى أنه يجري اتصالات مستمرة مع البيت الأبيض ومع الكرملين بهذا الشأن .