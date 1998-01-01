تقرير إسرائيلي يزعم : "حماس" تركز على قواتها البحرية خلال المواجهة المقبلة

القدس المحتلة / سما /

سلط تقرير متفلز لقناة (ريشت كان) العبرية بث مساء الأحد الضوء على القوات البحرية التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس).

وهذا هو التقرير الثاني في غضون أيام معدودة الذي ينشر في وسائل الإعلام العبرية حول قوات (حماس) البحرية.

ووفقا للتقرير الذي أعده غال بيرغير محرر الشؤون العربية في القناة، فأن حركة (حماس) ستركز خلال المواجهة المقبلة مع إسرائيل على قواتها البحرية لتوجيه ضربات لإسرائيل بعد أن نجحت الأخيرة في تحييد عدد كبير من الأنفاق والتقليل من خطرها.

وأشار إلى أن (حماس) لم توقف تدريب قواتها البحرية التي تنتظر الأوامر لساعة العمل ضد القوات الإسرائيلية.

وقال ضابط في البحرية الإسرائيلية خلال التقرير أن الحوافز التي يمتلكها عناصر قوات "كوماندوز" حماس كبيرة ولديهم اندفاع واضح لمواصلة امتلاك الخبرات من خلال التدريبات المكثفة التي يتلقونها.

وزعم أن وحدة "الكوماندوز" التابعة لـ (حماس) لديها إمكانيات تهديد كبيرة للأهداف الإسرائيلية ومنها أهداف استراتيجية كمنصات البحث عن الغاز.

ووفقا للتقرير، فإن هذه الوحدة مزودة بعتاد بحري متطور وتتلقى مساعدة عسكرية من حزب الله وإيران، مشيرا إلى أن بعض هذا العتاد تم تهريبه ويجري تصنيع آخر داخل القطاع. حسب زعمه.

وقال بيرغير أن قائد الوحدة غير معروف لكنها تتبع مباشرة لقائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى.