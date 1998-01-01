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الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت زوجة الشهيد نشات الكرمي وفتاة من قلقيلية

الإثنين 02 يوليو 2018 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت زوجة الشهيد نشات الكرمي وفتاة من قلقيلية



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، دينا السعيد زوجة الشهيد نشأت الكرمي من منزل عائلتها في منطقة الجلدة، كما اعتقلوا ثلاثة اطفال من شارع السهلة في الخليل.

وقالت مصادر محلية، انه جرى اعتقال الاطفال: محمد عبد الغني قفيشه 10 اعوام والطفل يوسف عبد الرجبي 12 عام ومصطفى طارق قفيشه 11 عام بعد قيام مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منزلين يعودان لعائلة قفيشة في ذات الشارع.

وداهم جنود الاحتلال منزل المواطن معتصم النتشه شقيق الشهيد مامون النتشة في شارع السلام بالمدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة ليلى ماهر عوينات وشقيقها اشرف من قلقيلية 

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