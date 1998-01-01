الاحتلال الاسرائيلي يستعد لاخلاء تجمع الخان الاحمر قرب القدس بالقوة

القدس المحتلة/سما/



أجرت ماتسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية، مساء الاحد، قياسات للمنازل والمدارس في تجمع الخان الأحمر القريبة من القدس، والمقرر هدمها من قبل محكمة الاحتلال.

وقال مصدر أمني لصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية "لن يحدث أي إجلاء وهدم هذه الليلة لكن سيحدث ذلك خلال ايام".

واضافت الصحيفة ان الشرطة الاسرائيلية أخبرت العائلات البدوية بأنه سيتم إخلاؤهم بالقوة.وكانت محكمة الاحتلال في 24 مايو الجاري، قد وافقت على هدم التجمعات السكنية في الخان الاحمر بحجة البناء بدون ترخيص.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وعدة منظمات ودول قد رفضت قرار هدم تجمع الخان الأحمر والمدرسة الواقعة فيه، والتي يتعلم فيها أكثر من 170 طالباً وطالبة، مشددتين على أن هدم هذه المدرسة يسلب أطفال هذا التجمع البدوي حقهم بالتعليم في ظل بيئة آمنة.

