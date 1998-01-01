فيديو.. ركلات الترجيح تنقل الدنمارك خارج المونديال وكرواتيا إلى ربع النهائي

وكالات / سما /

نجح منتخب كرواتيا في الظفر بفوز صعب للغاية عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية على حساب منتخب الدنمارك في ثمن نهائي كأس العالم بنتيجة 3-2.

وكان اللقاء قد انتهى بوقته الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بعد مباراة اتسنت بجانبها البدني الذي غلب على كل شيء آخر.

وسجل ماتياس يورجنسون الهدف الأول بعد مرور 57 ثانية فقط وهو الهدف الأسرع في نهائيات كأس العالم 2018.

وتعادل بعد ذلك مباشرة مهاجم منتخب كرواتيا ماريو ماندزوكيتش وتحديداً في الدقيقة الرابعة ثم هدأ إيقاع المباراة حتى نهاية الوقت الأًصلي

ولم يختلف الشوط الإضافي الأول كثيراً عن سابقيه وكاد الشوط الثاني كذلك لولا لقطة الاثارة الوحيدة في المباراة غير الأهداف وهي ركلة الجزاء التي أضاعها لوكا مودريتش ومسكها شمايكل مباشرة.

واحتكم الطرفان بطبيعة الحال لركلات الجزاء والتي انحازت لصفوف منتخب

وأضاع إيريكسن الركلة الأولى للدنمارك والتي تصدى لها سوباسيتش ورد باديلي باضاعة ركلة جزاء تصدى لها شمايكل مجدداً.

ثم سجل سيمون كاير ركلة الدنمارك الثانية ورد كرامارتيش بتسجيل الركة الثانية كذلك لكرواتيا.

واضاف ديلي بتسجيل الهدف الثاني من الركلة الثالثة للدنمارك وعادل مودريتش النتيجة مباشرة لكرواتيا.

وتصدى سوباسيتش لركلة شوني بنفس طريقة إيريكسن ورد شمايكل بالتصدي لركلة كرواتيا الرابعة.

وأضاع يورجنسون ركلة الدنمارك الخامسة ثم سجل راكيتيتش ركلة الفوز.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب كرواتيا لمرحلة ربع النهائي من كأس العالم وسيواجه بطبيعة الحال منتخب روسيا الذي تأهل مبكراً اليوم بعداطاحته بالمنتخب الإسباني.