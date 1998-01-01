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رسمياً .. إنييستا يعلن اعتزاله دولياً بعد الخروج من المونديال

الأحد 01 يوليو 2018 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. إنييستا يعلن اعتزاله دولياً بعد الخروج من المونديال



وكالات / سما /

أعلن لاعب الوسط الإسباني المخضرم أندريس إنييستا اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج منتخب إسبانيا من نهائيات كاس العالم بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب روسيا.

 

نجم برشلونة السابق شارك مع منتخب لا روخا في الشوط الثاني عندما تأزمت الأمور أمام منتخب روسيا، ولكن لم تكن مشاركته مجدية أمام استبسال الروس اليوم.

وقال إنييستا: “هذه هي الحقيقة فهذه آخر مباراة لي مع منتخب إسبانيا”.

“أحيانا لا نحظى بالنهاية التي نتمناها ولكن كرة القدم والحياة بصفة عامة قد تفعل بك ذلك”.

وأضاف: “لم نتعامل بشكل مثالي في كثير من الظروف ولكن هذه هي كرة القدم، منتخب إسبانيا سيتسمر في التقدم لأن مستوى اللاعبين المتواجدين حالياً سيمكنون إسبانيا من فعل ذلك”.

 

وأنهى كلامه قائلاً: “من السهل القول اليوم أن رحيل لوبوتيجي تسبب في خروجنا من كأس العالم، ولكن الواقع هو أن الكرة كانت بحوذتنا نحن اللاعبين”.

وتستمر هذه البطولة في مفاجأتنا بهذه النسخة بعد خروج كل من حامل اللقب منتخب ألمانيا، منتخب الأرجنتين، منتخب البرتغال وخروج منتخب إسبانيا حامل لقب نسخة 2010 اليوم.

#إنييستا #المونديال

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