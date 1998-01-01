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منظمة: ارتفاع حاد في تصدير البضائع من غزة لإسرائيل

الأحد 01 يوليو 2018 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة: ارتفاع حاد في تصدير البضائع من غزة لإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

نشرت منظمة لافئ معطيات جديدة حول حركة الشاحنات من وإلى قطاع غزة، أظهرت فيها بأنه قد طرأ ارتفاع كبيرا في البضائع التجارية التي يتم تصديرها من غزة لإسرائيل.

ووفقا لموقع القناة العبرية السابعة، فقد أظهرت المعطيات بأن أعداد الشاحنات التي خرجت من قطاع غزة إلى إسرائيل خلال عام 2014 قد وصلت إلى 232 شاحنة، في حين ارتفع عدد الشاحنات بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة عام 2014 ليصل خلال عام 2015 ل1.461 شاحنة، وفي عام 2017 إلى 2680 شاحنة، بالإضافة إلى أنه قد طرأ ارتفاع نوعي أخر خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، حيث وصلت أعداد الشاحنات التي دخلت من غزة لاسرائيل منذ بداية العام الحالي إلى 1728 شاحنة.

وقد أوضحت المنظمة، بأن وحدة منسق أعمال حكومة اسرائيل في الأراضي الفلسطينية ذكرت، أنه لا يوجد هناك تقييد حول هوية الأشخاص الذي يسمح له بتصدير البضائع التجارية لاسرائيل، الأمر الذي يجعل من الممكن قيام التنظيمات في غزة تهريب ما يريدونه لإسرائيل عبر هذه الشاحنات.

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