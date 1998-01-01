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أريحا: 208 آلاف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 209 مطلوبين الشهر الماضي

الأحد 01 يوليو 2018 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أريحا: 208 آلاف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 209 مطلوبين الشهر الماضي



اريحا/سما/

تنقل أكثر من 208 آلاف مواطن وزائر عبر معبر الكرامة خلال شهر 6 حزيران الماضي، فيما أوقفت الشرطة 209 مطلوبين جنائيين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، مساء اليوم الأحد، "أن عدد المغادرين خلال الشهر الماضي بلغ 96836 شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 111465 شخصا، مشيرا إلى أن حركة المسافرين خلال هذا الشهر كانت نشطة.

وبين أن شرطة المعابر قبضت خلال الفترة نفسها على 209 مطلوبين جنائيا وممنوعين من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأرض الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ 55 حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في مركبات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي 140 مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة "الأسباب الأمنية".

#الكرامة #سفر #مسافرين

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