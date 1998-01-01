صور : استشهاد ثلاثة رجال امن اثر حادث سير في جنين

جنين/سما/

اعلنت الشرطة مساء اليوم استشهاد ثلاثة من منتسبي الامن الوطني اثر حدث سير في جنين.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية ان ثلاثة من رجال الامن الوطني استشهدوا خلال تأدية واجبهم الوطني في حادث سير بجنين، فيما اصيب ثلاثة اخرين.

وأضاف محافظ محافظة جنين اللواء ابراهيم رمضان حادث السير وقع بشكل ذاتي عند مفرق الشهداء برقين، حيث اصطدامت الدورية التي كانوا يستقلونها في مهمة رسمية بعمود كهرباء الضغط العالي على الشارع الرئيس جنين نابلس، وكانت الدورية تسير باتجاه الجنوب، وحصل تماس كهربائي مباشرة مع الدورية. وقالت مصادر محلية إن اثنين من أفراد الأمن الوطني لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرين بجراح مختلفة إثر اصطدام مركبتهم بمحول كهربائي عند مثلث الشهداء بمدينة جنين

وأوضحت المصادر أن حادث الاصطدام، جرى على مفترق مثلث الشهداء على شارع جنين نابلس جنوب جنين.