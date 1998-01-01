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تصريحات القواسمي غير صحيحة

أبو مجاهد: ايران قدمت الكثير للشعب الفلسطيني ومقاومته

الأحد 01 يوليو 2018 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مجاهد: ايران قدمت الكثير للشعب الفلسطيني ومقاومته



غزة / سما /

رد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة محمد البريم 'أبو مجاهد' على تصريحات المتحدث باسم حركة فتح اسامة القواسمي حول دعم إيران للشعب الفلسطيني.

وقال أبو مجاهد في تغريده له على فيسبوك ان تصريحات القواسمي بأن ايران لم تقدم فلساً واحداً للشعب الفلسطيني غير صحيحة، لان الصغير والكبير يعلم كم قدمت ايران من دعم لشعبنا ومقاومتنا وإن أحد ابرز مؤسسات الدعم هي مؤسسة شهيد فلسطين التي تتكفل برعاية أسر الشهداء".

وأضاف: "عدم مرور هذا الدعم عن طريق السلطة لا يعني مطلقاً أنها لم تقدم دعماً، والمشاريع التنموية التي قامت بها ايران بعيداً عن أضواء الاعلام لا تحتاج إلى اذن من أحد".

وتساءل أبو مجاهد: "ماذا يعرف السيد أسامة عن معاناة قطاع غزة وما ألم بها من جوع وفقر ومأساة على جميع المستويات ومن قدم دعماً للتخفيف عنها؟".

وتابع: " أهلنا وأبناء شعبنا يعرفون ويعرفون أيضاً من فرض عليهم عقوبات وقلص الرواتب والكهرباء وشارك في حصارهم وتجويعهم يعرفون ذلك جيداً". وفقا لقوله

وأوضح أبو مجاهد ان حركة فتح المناضلة تعرف أول من قدم السفارة الاسرائيلية في طهران وحولها كسفارة فلسطينية وقدم الدعم الرسمي والمالي لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الشهيد الراحل الرئيس ياسر عرفات.

وقال: "نحن لا نبخس من جهد أحد ولا نقلل من شأن ما يقدمه لشعبنا ولكن وجب علينا شكرهم على ما يقدموا، لا أن نهضم حقهم ونفتري عليهم ".

وختم الناطق باسم لجان المقاومة تغريدته بالتوجه بالتحية لكل من دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

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