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جيش الاحتلال يستنفر كتيبة كاملة لإطفاء حرائق البالونات الخارجة من غزة

الأحد 01 يوليو 2018 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يستنفر كتيبة كاملة لإطفاء حرائق البالونات الخارجة من غزة



غزة/سما/

ذكر موقع "روتر" العبري بأن قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، قد حشدت كتيبة نظامية كاملة في قاعدة التدريبات التابعة لها، استعدادا لنشرها في غلاف غزة لتقوم بمهام إطفاء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

ووفقا للموقع فإن الجيش قد اقتصر حتى اللحظة على استنفار جنود الاحتياط للمشاركة في مهام إطفاء الحرائق، الناجمة عن الطائرات الورقية التي يتم إطلاقها من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، إلا أن الجيش قد قرر للمرة الأولى منذ بداية الأحداث على الحدود مع قطاع غزة استنفار كتيبة كاملة من القوات النظامية للقيام بمهام إطفاء الحرائق في مستوطنات غلاف غزة.

#احتلال #حرائق #بالونات

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