إعلان هام بخصوص السفر عبر معبر رفح غداً

غزة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم الأحد، إعلانا هاما بشأن السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين، بعد إغلاقه لمدة 3 أيام.

وقالت الداخلية أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين، سيكون للحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من الكشف المُعلن يوم الأربعاء الماضي.

ودعت المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غداً الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما دعت المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.

للاطلاع على الكشوفات اضغط هنا

» الملفات المرفقة