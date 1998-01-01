افتتاح فعاليات أسبوع التدريب والتشغيل في جنين

جنين / سما /

افتتحت في جنين، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع التدريب والتشغيل تحت رعاية المحافظ اللواء إبراهيم رمضان ومجلس التشغيل الأعلى في المحافظة، بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم العالي والعمل، والقطاع الخاص.

ويأتي أسبوع التدريب بمبادرة من مدرسة جنين الثانوية الصناعية، وبدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون "GIZ"، ويستهدف قطاعات: الميكانيك، والكهرباء، والالكترونيات، والاتصالات، والحاسوب، والإدارة، والسكرتارية، والبناء، والإنشاءات، والتجميل، وتصميم الأزياء.

وقال طالب عبد الهادي، في كلمته ممثلا عن محافظ جنين، "إنه يجب علينا العمل على رفع وعي مجتمعنا بأهمية التدريب المهني والتعليم التقني، وحث وتوجيه أبنائنا للالتحاق بمؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني، باعتباره رافدا أساسيا في جهود الدول لزيادة معدلات التنمية وتخفيض مستوى البطالة وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها، علاوة لما لمخرجاته من أهمية كبيرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال رفد الشركات الانتاجية الكبرى في مختلف الاختصاصات الفنية والتقنية ذات الكفاءات والمهارات المميزة".

كما ألقيت عدة كلمات أكدت أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات التدريب المهني والتقني في سوق العمل، وتدريب الخريجين على عدد من المهارات المهنية التقنية من أجل تسهيل انتقالهم إلى سوق العمل وتلبية احتياجات التشغيل، وإتاحة الفرصة أمام الخريجين لتقديم أنفسهم وعرض مهاراتهم وكفاءاتهم أمام أصحاب الشركات، في خطوة تفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة لتوظيف الخريجين وتشغيلهم.

وتخلل اللقاء جلسات نقاش وتوصيات أدارها كل من الخبير في مجال تعليم والتدريب المهني والتقني محمود نجوم، ومديرة مركز تدريب مهني جنين سندس أبو بكر، وليلاس بدرانة من غرفة تجارة وصناعة جنين، إضافة لتقديم عرض مسرحي لفرقة طائر الشمس قدمها الفنان جاسم عابد.

وحضر الافتتاح، مدير دائرة المدارس المهنية في وزارة التربية والتعليم العالي أسامة اشتية، ومدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي، ومديرة المشاريع في مؤسسة GIZ شروق شعبلو، ومدير مدرسة جنين الثانوية الصناعية واثق حثناوي، ومدراء وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية والطلبة المتدربون.