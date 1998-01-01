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المعبر يعمل كالمعتاد.. الداخلية تنشر إعلانًا مهمًا للمسافرين عبر المعبر غدًا

الأحد 01 يوليو 2018 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعبر يعمل كالمعتاد.. الداخلية تنشر إعلانًا مهمًا للمسافرين عبر المعبر غدًا



غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إعلانًا مهمًا، نُوهت فيه للمواطنين بأن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين، سيكون للحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من الكشف المُعلن يوم الأربعاء الماضي.

ودعت المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غداً الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونسواصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما دعت المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.

يذكر أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح خلال الأيام الثلاثة الماضية.

للاطلاع على الكشف المعلن يوم الأربعاء الماضي اضغط هنـــا .

#معبر رفح #كشف

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