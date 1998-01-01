نتنياهو يطالب بتطبيق اتفاقية قديمة مع الجيش السوري عام 74

القدس/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تطالب بتطبيق اتفاق فك الاشتباك مع الجيش السوري المؤرخ عام 1974، وتعهد بمنع تسلل اللاجئين من جنوب سوريا إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في مستهل جلسة أسبوعية للحكومة الإسرائيلية عقدت صباح اليوم الأحد في مقر رئاسة الوزراء بالقدس: "فيما يتعلق بجنوب سوريا سنواصل الدفاع عن حدودنا. سنقدم المعونات الإنسانية بقدر ما نستطيع، لكننا لن نسمح بالدخول إلى أراضينا".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "ستطالب بتطبيق اتفاقية فك الاشتباك من عام 1974 مع الجيش السوري بحذافيرها".

وتابع نتنياهو موضحا: "إنني أجري اتصالات مستمرة مع البيت الأبيض ومع الكرملين في هذا الشأن ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع يجريان اتصالات مماثلة مع نظيريهما في الولايات المتحدة وفي روسيا على حد سواء".