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بحر: شعبنا لن يخذل دماء شهدائه وجرحاه وذويهم

الأحد 01 يوليو 2018 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

أكّد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن جماهير الشعب الفلسطيني لن تخذل دماء الشهداء والجرحى وتضحيات ذويهم، وستواصل طريقها حتى تحرير فلسطين.

وجاءت تصريحات بحر خلال تقديمه على رأس وفد من نواب المجلس التشريعي واجب العزاء لذوي الشهيد محمد الحمايدة في محافظة رفح، وذوي الشهيد الطفل ياسر أبو النجا في محافظة خانيونس.

وضمّ الوفد البرلماني إلى جانب بحر كلًا من النائب يونس الأسطل، والنائب سالم سلامة، والنائب عبد الرحمن الجمل.

ولفت بحر إلى أن مسيرة العود الكبرى مستمرة بإيمان وعطاء شباب قطاع غزة، ووفاء لدماء الشهداء والجرحى الذين ارتقوا على طريق تحرير فلسطين.

وعبر عن اعتزازه بالشهداء الذين ضربوا أسطورة التصدي والصمود، وقدموا للشعب الفلسطيني نموذجًا رائعًا في العطاء، مجدّدًا العهد على الوفاء حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك.

هذ واستشهد الشاب محمد الحمايدة (26 عامًا) والطفل ياسر أبو النجا (13 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركتهما السلمية في المسيرات الشعبية بمخيمات العودة شرقي محافظة رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.

#احمد بحر #شهداء

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