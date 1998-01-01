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ماسكيرانو يعلن اعتزاله اللعب الدولي

الأحد 01 يوليو 2018 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماسكيرانو يعلن اعتزاله اللعب الدولي



موسكو/وكالات/

أعلن خافيير ماسكيرانو، حامل الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات الدولية مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، اعتزاله اللعب الدولي عقب الخسارة 3 / 4 أمام المنتخب الفرنسي في دور الستة عشر بكأس العالم اليوم السبت.

وقال ماسكيرانو (34 عاما) للتليفزيون الأرجنتين والدموع في عينيه :"حان الوقت للوداع. أنا الآن مجرد مشجع أرجنتيني آخر".

ولعب ماسكيرانو 147 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي وكانت الخسارة أمام المنتخب الفرنسي هي المباراة رقم 20 له في أربع مشاركات ببطولات كأس العالم.

ورحل ماسكيرانو، لاعب ليفربول وبرشلونة السابق، بعد فشل جديد في محاولة الفوز بكأس العالم في حقبة ليونيل ميسي.

وقال ماسكيرانو :"هذه القصة انتهت. لقد قدمنا ما في وسعنا حتى النهاية". 

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