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اعتقال سياسي: محكمة اسرائيلية تنظر في ملف الشيخ رائد صلاح

الأحد 01 يوليو 2018 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال سياسي: محكمة اسرائيلية تنظر في ملف الشيخ رائد صلاح



حيفا/سما/

تنظر محكمة الصلح في مدينة حيفا، في هذه الأثناء، في ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، ومن المزمع أن تناقش تقرير ما يسمى "ضابط السلوك" وطلب طاقم محامي الدفاع إطلاق سراحه بشروط مقيدة، وإعادة النظر في اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ويقبع الشيخ صلاح في العزل الانفرادي في سجن "هشيكما" في عسقلان، وجرى اعتقاله من منزله في مدينة أم الفحم، بتاريخ 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، نسبت إليه ارتكابه مخالفات "التحريض على العنف، والإرهاب، في خطب وتصريحات له"، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا بتاريخ 17.11.2015".

وحظر إلى المحكمة لحضور الجلسة بالإضافة لعائلة الشيخ صلاح العشرات من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في أراضي الـ48. 

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