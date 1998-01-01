الشعبية تعلن عدم مشاركتها في مسيرة الرفض لصفقة القرن برام الله غداً

غزة/سما/

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان البند الوارد في بيان القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة والذي صدر أمس السبت، والداعي إلى "مسيرة حاشدة رفضاً لصفقة القرن ودعم الشرعية الفلسطينية ومطالبتها لاستمرار التمسك الحازم برفضها تطبيقاً لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة...الخ" هي دعوة خاصة بموقف حركة فتح وبعض القوى ولا تعبّر إطلاقاً عن موقفنا، وجرى صياغتها دون علمنا أو إطلاعنا.

وعلى هذا الأساس تعلن الجبهة عدم مشاركتها في هذه الوقفة لأنها لا تعبّر عن مواقفنا وقناعتنا المبدئية وخاصة فيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة عن القطاع دون تأخير أو شروط.