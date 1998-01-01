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فتح تندد..متظاهرون إيرانيون يهتفون: الموت لفلسطين

الأحد 01 يوليو 2018 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تندد..متظاهرون إيرانيون يهتفون: الموت لفلسطين



رام الله /سما/

نددت حركة "فتح"، يوم السبت، بهتافات لمتظاهرين إيرانيين مناهضة للفلسطينيين على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تواجهها طهران.
وقال بيان صدر عن الحركة للناطق باسمها أسامة القواسمي: "نستنكر الهتافات الرخيصة التي خرجت من أفواه بعض الإيرانيين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية، ضد الشعب الفلسطيني المناضل والتي تمنت الموت للفلسطينيين".
وجاء في البيان "هل يظن الإيرانيون أن حكوماتهم السابقة والحالية قدمت فلسا واحدا للشعب الفلسطيني؟ هذا غير صحيح بالمطلق".
وأضاف "من العار أن يظن البعض أن الأزمة الاقتصادية في إيران سببها دعم الشعب الفلسطيني، فإيران لم تقدم شيئا للشعب الفلسطيني، بالرغم من وقوف حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب ثورة الخميني في العام 1979، ولم نسئ لهم يوما لفظا ولا فعلا ولم نتدخل في شؤونهم الداخلية مطلقا".
وقال "أي دعم له شواهده الواضحة التي تؤثر على حياة الشعب الفلسطيني وصموده، وإن أحدا من الشعب الفلسطيني لم ير أو يسمع عن الدعم الإيراني بالمطلق، ولم نر أو نسمع أن إيران ساهمت في بناء مدرسة أو جامعة أو مستشفى أو أي مشروع تنموي".
وتابع "إن كان بعض الإيرانيين يظن أن دعمهم لحزب ما هو دعم للشعب الفلسطيني فهذا وهم وخطأ كبيران، فإيران بدعمها لحماس لم تدعم الشعب الفلسطيني بالمطلق".
وكانت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاج المئات من الايرانيين على الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تسود بلادهم، مطالبين بوقف التدخل الإيراني خارج حدود الدولة، وإنفاق المليارات المهدرة على الحروب الخارجية في إصلاح الدولة.
وظهر في المقاطع المتداولة متظاهرون إيرانيون يهتفون بـ"الموت لفلسطين"، وذلك خلال الاحتجاجات التي تضرب طهران وعدة مدن إيرانية بسبب انهيار العملة وارتفاع الأسعار بشكل حاد

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