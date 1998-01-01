هيئة الأسرى: تصاعد الانتهاكات الطبية بحق ثلاثة أسرى مرضى يقبعون في معتقلات الاحتلال

رام الله / سما /

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الأحد، بتراجع الحالة الصحية لثلاثة أسرى مرضى يقبعون في معتقلي "عوفر" و"نفحة"، نتاجاً لتصاعد سياسة الاهمال الطبي بحقهم واستهدافهم بعدم تقديم العلاج اللازم لهم والاستهتار بحياتهم.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن الأسير حسام بشناق من قرية رمانة قضاء جنين، والذي يقبع في معتقل "عوفر" يشتكي من مرض السكري كما أنه يعاني من مشاكل في الصدر والمعدة تُسبب له آلام حادة، وهو بانتظار أن يتم تحويله لاجراء الفحوصات الطبية والصور بأقرب فرصة ممكنة.

فيما يمر الأسير نضال أبو عياش (28 عاماً) من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، بوضع صحي سيء، فهو مريض نفسياً وعقلياً وذلك بسبب وجود اضطرابات بدقات القلب تؤثر على الدماغ وتؤدي إلى زيادة الشحنات الكهربائية لديه، ولفت محامي الهيئة لؤي عكة عقب زيارته له في معتقل "عوفر" أن الأسير لا ينام منذ شهور لا ليل ولا نهار ويصعب الحديث معه فهو لا يعي ما يجري حوله ويهدد بالانتحار، وقد أُصيب الأسير مؤخراً بمرض جلدي نتج عنه ظهور حبوب حمراء تسبب له الألم، وهو بحاجة إلى عناية طبية فائقة بأسرع ما يمكن.

أما عن الأسير براء عيسى (21 عاماً) من بلدة عناتا شمال شرقي مدينة القدس، والقابع في معتقل "نفحة"، فهو يعاني من إصابة سابقة برصاصة في بطنه تعرض لها قبل اعتقاله، تسبب له مشاكل صحية مزمنة، حيث يشتكي الأسير من ضيق بالتنفس وتشنج في أطراف جسده وفي كثير من الأحيان يفقد الوعي، كما أنه يعاني من خروج دم مع البول، وقد راجع عيادة السجن مرات عديدة، لكن لم تقدم أي علاج حقيقي لحالته واكتفت بإعطاءه المسكنات.