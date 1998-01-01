بوليتكنك فلسطين تختتم دورة تدريبية في إدارة وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية

رام الله / سما /

اختتم المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة التدريب الأول من نوعه على مستوى فلسطين في تأهيل كوادر مختصة في إدارة السلامة والصحة المهنية وتشكيل اللجان من خلال برنامج تدريبي مكثف عقد في غرفة تجارة وصناعة نابلس شمل جميع مراكز التعليم التقني والمهني في شمال الضفة الغربية حيث استهدف التدريب مدراء تلك المراكز وأعضاء لجان السلامة فيها، مع العلم بأنّ هذا البرنامج يتوافق مع رؤية وزارة العمل الفلسطينية التي تعمل على سن قوانين وتشريعات فلسطينية مختصة في تشكيل لجان وظيفية للسلامة والصحة المهنية.



وتأتي هذه الورشة ضمن تعزيز دور المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل المؤسسة الألمانية للتنمية GIZ التي تعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في فلسطين من خلال المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية.



حيث يعتبر هذا التدريب هو مجموعة من التدريبات النظرية والعملية التي سيتم إطلاقها على مستوى فلسطين في كل من (نابلس، رام الله والخليل)، حيث قام خبير ومستشار السلامة والصحة المهنية المهندس نافذ الشعراوي مدير المركز بإعطاء هذا التدريب الذي استمر ثلاثة أيام متتالية مع القيام بعمل جولة ميدانية على مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة لتقييم المخاطر وإعطاء التوصيات اللازمة لتحسين بيئة العمل فيها.



وهذا التدريب هو الأول من نوعه على مستوى فلسطين، حيث استهدف مدراء ورؤساء لجان السلامة والصحة المهنية في فلسطين من اجل العمل على تأهيل هذه المراكز في أمور السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال هذه الثقافة والعمل على تحسين البيئة التعليمية والمشاغل والمختبرات في هذه المراكز، حيث تعتبر مراكز التعليم المهني والتقني من أكثر المراكز خطورة بسبب وجود المهن الحرفية الصغيرة والتي تتطلب الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية المختصة بالسلامة والصحة المهنية في داخل هذه المؤسسات.



وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات على جميع المشاركين في الدورة وحضر أعضاء الهيئة الإدارية للغرفة التجارية ومستشار المؤسسة الألمانية السيد عصام دويكات حفل التخريج.