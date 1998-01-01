لجان العمل الصحي تشرع بموائمة مراكزها لتتلائم مع ذوي وذوات الإعاقة

شرعت مؤسسة لجان العمل الصحي بإعادة تأهيل مراكزها الكبرى لكي تتلائم مع قدرات وأوضاع ذوي وذوات الإعاقة ومن أجل تمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والتثقيفية داخل مراكزها دون أي مساس بحقهم في الحصول على الخدمات الصحية المتنوعة والشاملة والوصول إليها.

وأوضحت المؤسسة أن أعمال الترميم والتأهيل تنفذ في كل من مركز طوارئ الخليل، ومركز حلحول الصحي، ومركز بيت ساحور الصحي، ومركز طوباس الصحي، ومركز قلقيلية الصحي، وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروع تعزيز الصحة الإنجابية المبني على الحق بالصحة في المجتمع الفلسطيني والممول من القنصلية السويدية في القدس.

وتتضمن أعمال التأهيل والترميم لمداخل المراكز جعلها ملائمة ومناسبة لحركة ذوي وذوات الإعاقة ولتمكينهم من الوصول إلى جميع الخدمات الصحية بكل سهولة ودون أي إعاقة، وسوف تشمل المرحلة الثانية من المشروع تزويد المراكز بالأدوات الصحية والمعدات الطبية المناسبة لتقديم الخدمات الطبية الشاملة والنوعية لذوي وذوات الإعاقة بأفضل الوسائل والطرق الحديثة.

ويشار إلى أن مشروع الصحة الإنجابية ينفذ بالشراكة مع المنتدى العربي للتربية والصحة الجنسانية والإنجابية، ويركز على العديد من القضايا الصحية الهامة والمتعلقة بالصحة الإنجابية وخاصة إدماج الذكور في الصحة الإنجابية، وبالتركيز على ذوي وذوات الإعاقة في تلقي هذه الخدمات المتنوعة والشاملة والتي تقدم من خلال مراكز مؤسسة لجان العمل الصحي والعمل الميداني لطاقم العمل في المشروع والذي يتكون من طبيبات وممرضات ومثقفات صحيات، وأخصائيات إجتماعيات، ويعتمد الطاقم على إشراك العديد من مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ نشاطاته المتنوعة وأبرزها عقد ورش عمل وجلسات توعوية وتثقيفية تتناول مختلف القضايا الصحية الهامة فيما يخص قضايا الصحة الإنجابية في المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه.