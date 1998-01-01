جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجان العمل الصحي تشرع بموائمة مراكزها لتتلائم مع ذوي وذوات الإعاقة

الأحد 01 يوليو 2018 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شرعت مؤسسة لجان العمل الصحي بإعادة تأهيل مراكزها الكبرى لكي تتلائم مع قدرات وأوضاع ذوي وذوات الإعاقة ومن أجل تمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والتثقيفية داخل مراكزها دون أي مساس بحقهم في الحصول على  الخدمات الصحية المتنوعة والشاملة والوصول إليها.

وأوضحت المؤسسة أن أعمال الترميم والتأهيل تنفذ في كل من مركز طوارئ الخليل، ومركز حلحول الصحي، ومركز بيت ساحور الصحي، ومركز طوباس الصحي، ومركز قلقيلية الصحي، وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروع تعزيز الصحة الإنجابية المبني على الحق بالصحة في المجتمع الفلسطيني  والممول من القنصلية السويدية في القدس.

 وتتضمن أعمال التأهيل والترميم لمداخل المراكز جعلها ملائمة ومناسبة لحركة ذوي وذوات الإعاقة ولتمكينهم من الوصول إلى جميع الخدمات الصحية بكل سهولة ودون أي إعاقة، وسوف تشمل المرحلة الثانية من المشروع تزويد المراكز بالأدوات الصحية والمعدات الطبية المناسبة لتقديم الخدمات الطبية الشاملة والنوعية لذوي وذوات الإعاقة بأفضل الوسائل والطرق الحديثة.

 ويشار إلى أن مشروع الصحة الإنجابية ينفذ بالشراكة مع المنتدى العربي للتربية والصحة الجنسانية والإنجابية، ويركز على العديد من القضايا الصحية الهامة والمتعلقة بالصحة الإنجابية وخاصة إدماج الذكور في الصحة الإنجابية، وبالتركيز على ذوي وذوات الإعاقة في تلقي هذه الخدمات المتنوعة والشاملة والتي تقدم من خلال مراكز مؤسسة لجان العمل الصحي والعمل الميداني لطاقم العمل في المشروع والذي يتكون من طبيبات وممرضات ومثقفات صحيات، وأخصائيات إجتماعيات، ويعتمد الطاقم على إشراك العديد من مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ نشاطاته المتنوعة وأبرزها عقد ورش عمل وجلسات توعوية وتثقيفية تتناول مختلف القضايا الصحية الهامة فيما يخص قضايا الصحة الإنجابية في المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه.

#لجان العمل الصحي #المراكز

أخبار ذات صلة

شركات الحج بغزة تشرع بتسجيل المعتمرين بعد سنتين من التعطل القسري

اسرائيل تقوم ببناء جدار علي حدود غزة

صور.. اسرائيل تشرع ببناء جدار مع غزة في المكان الذي دخل منه الأسير الاثيوبي " منغستو"

رام الله : الحكومة تقرر حل مجالس محلية وتشكيل لجان تسيير اعمال

ما هي الاجراءات العقابية الجديدة ضد القطاع الصحي في قطاع غزة؟

صحة غزة تحذر من انهيار القطاع الصحي وتوقف خدماتها

الحمدلله - اجتماع

الحمد الله :سنطوي صفحة الانقسام ..وتشكيل ثلاث لجان لمتابعة ملف المصالحة

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يزعم: الجهود تنصب حاليا على حل الأزمة الإنسانية في غزة وعباس يرفض التعاون

وفاة مواطنين اثنين بانفجار عرضي داخل منزل شرق مدينة غزة

تم رميهم أحياء داخل قدر كبير فيه ماء يغلي.. جريمة تقشعر لها الأبدان تُدمي قلوب الليبيين

طالع.. انخفاض طفيف على اسعار المحروقات

ميسي ايران يعتزل دولياً بسبب والدته !

فيديو.. الأوروجواي تطيح بمنتخب البرتغال خارج كأس العالم

مظاهرة في نابلس تطالب برفع العقوبات عن غزة وإنهاء الانقسام

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

ضباط في جيش الاحتلال : نتعرض لاستنزاف بغزة والمطلوب قرارات حاسمة

ارشيفية

نتائج امتحانات الثانوية العامة تعلن الاحد المقبل

عريقات

عريقات : لجنة برئاسة الاحمد على وشك إصدار توصياتها بحل كافة قضايا غزة

الكابينت

الغاء اجتماع "كابينت" الاحتلال اليوم بسبب خلافات حول التصعيد مع غزة

الرئيس عباس وفياض

الرئيس عباس يلتقي فياض بعد قطيعة طويلة