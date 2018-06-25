فرنسا تقبل بتسمية شوارع بأسماء مدن فلسطينية

رام الله / سما /

قال رجاء أبو دقة ممثل الإتحاد الوطني للشباب الفلسطيني في فرنسا: إن الحزب الشيوعي الفرنسي اعتمد قبول طلب الإتحاد بتسمية شوارع أو زقاق فرنسية بأسماء مدن فلسطينة تاريخية، من خلال اعضاء الحزب الشيوعي في البلديات التي يراسها الحزب في فرنسا.



جاء ذلك خلال اللقاء التقيمي السنوي للحزب الشيوعي الفرنسي في محافظه كالفادوس الفرنسية والذي عقد في 25/06/2018 بمدينة كوون الفرنسية وتم دعوة الإتحاد الوطني للشباب الفلسطيني لحضور اللقاء الذي تطرق لاوضاع القضية الفلسطينية في الفترات الأخيرة والهجمة الشرسة التي يقودها الإحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني.



وخلال اللقاء قدم الإتحاد الوطني للشباب الفلسطيني طلب الحصول على إعتراف البلديات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي، بالدولة الفلسطينية بالإضافة إلى اطلاق اسماء المدن الفلسطينية التاريخية على شوارع وزقاق نطاق البلدية التي تسيطر عليها، وتم تبني مبادره الاتحاد من طرف الحزب الشيوعي الممثل بالسكرتير العام في المحافظة لوبون.



جاء ذلك بحضور مقرر الحزب ماهامن وبحضور رؤساء بلديات من الحزب، وبدعم النائب الاول في مجلس البلدي لمدينة موندفيل جووال جان، وبحضور عدد من مناضلي الحزب الشيوعي.



وتم تحديد موعد لتعيين البلديات التي سوف تعترف بالدولة الفلسطينية، ورفع علم فلسطين علي الشرفات والبلديات للتذكير قام الاتحاد بهذه الخطوة ردا على الحملة التي قادها نواب فرنسيين اسرائيليين (يحملون الجنسية المزدوجة واهمهم المدعو مايير حبيب) الذين واجهوا بشراسة بلدية بوززن بضواحي باريس لتسميتها زقاق باسم النكبة ومن هنا جاء التجاوب دون تردد من الحزب الشيوعي في المحافظة الداعم المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد أبودقة أن الاتحاد الوطني للشباب سوف يواصل عمله في اطر حشد الشعوب الدولية لنصرة القضية الفلسطينية، من أجل فضح ممارسات الإحتلال التي تسعى لانهاء حلم تحقيق الدولة وعاصمتها القدس الشريف، واعدا بانجازات شعبية جديدة ستجسد الإلتفاف الشعبي الدولي حول القضية.

