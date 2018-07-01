جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي للإحصاء والإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية

الأحد 01 يوليو 2018 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمد الله يتسلم التقرير السنوي للإحصاء والإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية



رام الله /سما/

 رام الله 1-7-2018 وفا- تسلم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأحد، التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017، والإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018-2022، من رئيس الجهاز علا عوض.

واطلع رئيس الوزراء من خلال عوض على أبرز ما جاء في التقرير السنوي، التي أشارت إلى أن التقرير سلط الضوء على أهم المحطات والإنجازات التي تم تحقيقها على مدار العام الماضي، التي كان أهمها تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، إضافة لتنفيذ التعداد العام للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

واكد أهمية الجهاز المركزي للإحصاء، ودوره في مساندة صانعي القرار في وضع السياسات العامة للحكومة، والسرعة في اتخاذ القرارات، لدقة المعلومات التي يوفرها في كافة المجالات.

 وأعرب رئيس الوزراء عن فخره واعتزازه بالجهاز المركزي للإحصاء والأسرة الإحصائية، على النقلة النوعية والإنجازات العديدة التي حققها على المستويين المحلي والدولي

أخبار ذات صلة

قسام

معاريف: بتوجيهات من ايران وحزب الله ..حماس تسعى لتطوير أسلحتها الجوية

الحمد الله وبشارة والشيخ و كحلون ومردخاي

الحمد الله وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام الله

الحمدلله

الحمد الله فور وصوله رام الله : حدث اليوم كان مدبرا وهذا العمل لا يمثل أهل غزة وشعبنا

ائتلاف "عدالة" يطالب باقالة الحمد الله ومدير الشرطة اللواء حازم عطا الله

الحمدلله لدى وصوله غزة

مصادر لـ"سما : الحمد الله و فرج يصلان غزة غدا

مردخاي و الحمد الله

قناة عبرية تكشف: "مردخاي" التقي "الحمد الله" في رام الله وهذا ما تم مناقشته

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يزعم: الجهود تنصب حاليا على حل الأزمة الإنسانية في غزة وعباس يرفض التعاون

وفاة مواطنين اثنين بانفجار عرضي داخل منزل شرق مدينة غزة

تم رميهم أحياء داخل قدر كبير فيه ماء يغلي.. جريمة تقشعر لها الأبدان تُدمي قلوب الليبيين

طالع.. انخفاض طفيف على اسعار المحروقات

ميسي ايران يعتزل دولياً بسبب والدته !

فيديو.. الأوروجواي تطيح بمنتخب البرتغال خارج كأس العالم

مظاهرة في نابلس تطالب برفع العقوبات عن غزة وإنهاء الانقسام

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

ضباط في جيش الاحتلال : نتعرض لاستنزاف بغزة والمطلوب قرارات حاسمة

ارشيفية

نتائج امتحانات الثانوية العامة تعلن الاحد المقبل

عريقات

عريقات : لجنة برئاسة الاحمد على وشك إصدار توصياتها بحل كافة قضايا غزة

الكابينت

الغاء اجتماع "كابينت" الاحتلال اليوم بسبب خلافات حول التصعيد مع غزة

الرئيس عباس وفياض

الرئيس عباس يلتقي فياض بعد قطيعة طويلة