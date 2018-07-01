الحمد الله يتسلم التقرير السنوي للإحصاء والإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية

رام الله /سما/

رام الله 1-7-2018 وفا- تسلم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأحد، التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017، والإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018-2022، من رئيس الجهاز علا عوض.

واطلع رئيس الوزراء من خلال عوض على أبرز ما جاء في التقرير السنوي، التي أشارت إلى أن التقرير سلط الضوء على أهم المحطات والإنجازات التي تم تحقيقها على مدار العام الماضي، التي كان أهمها تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، إضافة لتنفيذ التعداد العام للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

واكد أهمية الجهاز المركزي للإحصاء، ودوره في مساندة صانعي القرار في وضع السياسات العامة للحكومة، والسرعة في اتخاذ القرارات، لدقة المعلومات التي يوفرها في كافة المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء عن فخره واعتزازه بالجهاز المركزي للإحصاء والأسرة الإحصائية، على النقلة النوعية والإنجازات العديدة التي حققها على المستويين المحلي والدولي