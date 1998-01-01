طبيلة يلتقي سفير جمهورية الصين لدى دولة فلسطين

رام الله / سما /

إلتقى وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة ، صباح اليوم الأحد ، بمقر مكتبه برام الله سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين السيد ( Guo Wei ).

في مستهل اللقاء رحب الوزير طبيلة بالسفير الصيني ، وعبر له عن سعادته وإمتنانه بهذا اللقاء الهام ، مشيراً الى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين الصديقين ، مثمناً عمق العلاقات التاريخية ما بين جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين ، ودورها في الوقوف بجانب قضيته العادلة لنيل حقوقه المشروعة وتقرير مصيره باقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس .

وأضاف الوزير بأننا نتطلع للإستفادة من التقنيات والتجارب الصينية الناجحة في مجال قطاع النقل ، وتحدث عن مشروع المخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصلات في فلسطين ( Master Plan ) ومساعي الوزارة نحو إنجازه رغم وجود العراقيل والمعيقات من قبل الإحتلال لإحداث النقلات النوعية في مجال تطوير شبكات النقل للتخفيف من الإختناقات والازمات المرورية التي تشهدها مراكز المدن، خاصة مع ازدياد النمو السكاني وإزدياد عدد المركبات التي تؤدي الى الأزمات المرورية الخانقة.

كما تطرق الوزير الى الإجتماع المزمع عقده في الصين خلال الأسابيع القادمة والمتعلق بالشأن الاقتصادي ونية الوزارة بالمشاركة فيه ، وتحدث عن سبل ربط المناطق الفلسطينية بالطرق والسككالحديدية مستقبلاً ، ومشروع توليد الطاقة للتخلص من النفايات ، والسكك الحديدية ، وسبل تطوير منظومة قطاع النقل في مجال التطبيقات الذكية .

وعلى الصعيد السياسي أكد الوزير على رؤية الحكومة باحقاق السلام ودون التنازل عن الثوابت الفلسطينية ، مشيراً الى ان الطرف الأخر ليس لديه نية حقيقية في الدخول في سلام حقيقي ، بل يضع دوما العراقيل أمام تطور وتقدم الشعب الفلسطيني .

بدوره أشاد السفير الصيني ( Guo Wei ) بحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ، مؤكداً حرص وإهتمام بلاده الشديدين الى تطوير منظومة العلاقات الثنائية ما بين الصين وفلسطين ، وأعرب عن رغبة وتطلع الجمهورية الصينية بالإستثمار في فلسطين للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ، مشيراً الى ان الصين قدمت مليون دولار لغزه كدعم إنساني ، وأنها رصدت مبلغ 50 مليون دولار لإستخدامه وإستثماره في فلسطين ما بين العام 2017 و 2019 ، وتتواصل وعبر علاقاتها بالضغط على إسرائيل للتخفيف على المواطن الفلسطيني ، وأنها معنية دوما دعم العديد من المشاريع الحيوية والإستراتيجية التي تعنى بقطاع النقل والمواصلات في فلسطين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالإضافة الى مواصلة خططها لإيجاد حلول تقنية لخط نابلس ـــ رام الله ، وأشاد بمشروع الطاقة في منطقة بني نعيم ، بالإضافة لمشروع المنطقة الصناعية في ترقوميا وسبل تطويرها .

في نهاية الإجتماع أكد الجانبان على ضرورة إستمرارية الإتصال والتواصل لترجمة ما تم مناقشته وبحثه الى واقع عملي وملموس