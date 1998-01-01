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الحمد الله يتسلم التقرير السنوي للاحصاء والاستراتيجية لتطوير الإحصاءات الرسمية

الأحد 01 يوليو 2018 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاحد، في مكتبه برام الله، التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018 -2022، من رئيس الجهاز علا عوض.

واطّلع رئيس الوزراء من خلال عوض على ابرز ما جاء في التقرير السنوي، التي أشارت إلى أن التقرير سلط الضوء على اهم المحطات والإنجازات التي تم تحقيقها على مدار العام الماضي، والتي كان أهمها تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات، إضافة لتنفيذ التعداد العام للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

واكد الحمد الله على أهمية الجهاز المركزي للإحصاء، ودوره في مساندة صانعي القرار في وضع السياسات العامة للحكومة، والسرعة في اتخاذ القرارات، لدقة المعلومات التي يوفرها في كافة المجالات.

 وأعرب رئيس الوزراء عن فخره واعتزازه بالجهاز المركزي للإحصاء والأسرة الإحصائية، على النقلة النوعية والإنجازات العديدة التي حققها على المستوى المحلي والدولي.

#رامي الحمد الله

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