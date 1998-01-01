الجيش الإسرائيلي يعزز قواته شماليّ البلاد

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه قرر تعزيز قواته شماليّ البلاد، بقوات مدرعة ومدفعية.

وقال الناطق بلسان الجيش أفيخاي أدرعي إنه "تم نشر القوات اليوم الأحد في إطار استعدادات وجاهزية جيش الدفاع في ضوء التطورات في الشق السوري من هضبة الجولان بالقرب من الحدود".

وأضاف: "ينظر جيش الدفاع بأهمية بالغة الى الحفاظ على اتفاق فك القوات بين إسرائيل وسوريا منذ العام 1974.

أكد أدرعي "أن الجيش سيواصل الالتزام بمبدأ عدم التدخل فيما يحدث في سوريا الى جانب سياسة الرد القوي في حالة تعرض سيادة دولة إسرائيل الى أي اعتداء او تعريض سكانها للخطر"، حسب قوله.