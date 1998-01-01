هذا ما يلاحظه الرجل في مقابلته الأولى مع المرأة

وكالات / سما /

اللقاء الأول بين الرجل والمرأة في مرحلة التعارف أمر فى غاية الأهمية ، وذلك باعتباره أساسيًا في ترك انطباع سيء أو جيد لدى الرجل خاصة.

ولهذا السبب تبدأ أغلب النساء بالتفكير في ماذا ترتدي؟ و كيف سيكون شعرها؟ و هل ستضع مكياجًا ناعمًا أو لا تضع مُطلقًا؟.. كل هذه الأشياء بالطبع في غاية الأهمية ولكن هذا لا يمنع أن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يجب التركيز عليها أيضًا مثلما سنعرفكِ في هذا الموضوع:

- جسم المرأة

تعتبر الهيئة الخارجية من أهم وأول الأشياء التي تجذب انتباه الرجل منذ اللحظة الأولى لرؤية المرأة، فهناك من يفضل الطويلات عن القصيرات والعكس صحيح.

الأمر كذلك بالنسبة لصاحبات الجسم الممتلئ وأولئك النحيفات؛ لذلك يفضل سيدتي أن تتعرفي قبل اللقاء على طبيعة هذا الرجل وما يفضله؛ منعًا للاصطدام بأي مفاجآت مزعجة خلال اللقاء.

- الوجه المبتسم

الابتسامة تجعل الطرف الآخر يشعر بسعادة من المعروف أن الوجه المبتسم الضحوك يخطف أنظار الجميع، فما بالك بالرجل الذي اختاره قلبكِ ليبدأ معه مشوار حياة مختلف.

ضيفي إلى ذلك أن الابتسامة تجعل الطرف الآخر يشعر بسعادة وفرح كفيلين بكسر عناصر التوتر بينكما، وبالتالي تكون كخطوة أساسية لبناء علاقة جديدة.

- الأظافر

تعتقد الكثير من النساء خطأً أن الرجال لا يهتمون كثيرًا بأظافر المرأة، وذلك بعكس ما يحدث في الواقع، حيث يتعرفون من خلالها على مدى نظافتها وترتيبها، لذلك ينظر الرجل إلى اليدين بشكل خاص.

- البشرة

البشرة النظيفة الخالية من العيوب دائمًا ما تكون مصدر جمال طبيعي

إن تمتع المرأة بالبشرة النظيفة الخالية من العيوب يجعلها دائمًا مصدر جمال طبيعي في عيون الرجل بل وأكثر جاذبية.

لذلك إذا كنتِ تعانين من أي عيوب في البشرة سارعي في علاجها.

- أسلوب الحديث

أما عن هذه النقطة، فتعد هي الأهم على الإطلاق؛ ببساطة شديدة لأنها من الممكن أن تنجح في هندمة مظهرها الخارجي بشكل جيد لكنها تفشل فشلًا ذريعًا في التحدث بأسلوب لائق.

لهذا السبب احرصي كثيرًا سيدتي على الحديث بأسلوب جذاب لا ينفره منكِ.

- المكياج والملابس

الهيئة الخارجية من أهم وأول الأشياء التي تجذب انتباه الرجل

مهما كنتِ ترين نفسكِ أفضل بالمكياج، لابد أن تدركي أن الرجال يرونه وسيلة لخداعهم وإخفاء الحقائق عنهم.

فقط ضعي لمسات خفيفة تزيدكِ جمالًا، ولا تتصنعي أيضًا في الملابس حتى تبرزي أناقتكِ بشكل غير مفتعل.