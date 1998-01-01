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هذا هو موعد حفل كاظم الساهر الغنائي في السعودية!

الأحد 01 يوليو 2018 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا هو موعد حفل كاظم الساهر الغنائي في السعودية!



وكالات / سما /

أعلنت الهيئة العامة السعودية للثقافة موعد الحفل الغنائي للفنان العراقي، كاظم الساهر، والذي سيكون في مدينة الطائف. 

وقالت الهيئة العامة السعودية للثقافة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لمتذوقي الفن الأصيل، تقدم الهيئة العامة للثقافة ومجموعة MBC ضمن فعاليات ‎سوق عكاظ حفلين غنائيين الأول يوم الخميس 28 شوال ويحييه الفنان عبدالله الرويشد والفنان محمد عبده، والثاني يوم الجمعة 29 شوال يحييه الفنان كاظم الساهر والفنان ماجد المهندس".

ولقيت إطلالة قيصر الأغنية العربية على المسرح السعودي اهتماما وحفاوة كبيرة من الجمهور السعودي ومتذوقي الفن، وتأتي هذه الحفلة بدعم الهيئة العام للثقافة ومجموعة "MBC" التي واكبت المحفل ذا الطابع التراثي العريق بمجموعة من النجوم على رأسهم فنان العرب محمد عبده الذي يطل على الجمهور في حفلة يشارك بها الفنان عبدالله الرويشد يوم 12 يوليو/ تموز القادم. 

والحفلة الثانية تجمع النجمين ماجد المهندس وكاظم الساهر، يوم 13 يوليو/ تموز.

#كاظم الساهر #السعودية

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