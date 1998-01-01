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"يوتيوب" يعلن عن خاصية طال انتظارها

الأحد 01 يوليو 2018 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يوتيوب" يعلن عن خاصية طال انتظارها



وكالات / سما /

بعد سنوات طويلة من توفير هذه الخاصية لمستخدمين معينين، أتاح موقع يوتيوب إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو خلال القيام بأنشطة أخرى على الهاتف، في أماكن وأجهزة محددة.

وأصبح بإمكان مستخدمي يوتيوب حصريا في الولايات المتحدة، ممن يملكون هواتف تعمل بنظام أندرويد 8.0 أوريو والأحدث منها فقط، أن يستمروا في مشاهدة فيديوهات يوتيوب في الخلفية، بينما يقومون بأنشطة أخرى.

يذكر أن هذه الخاصية أيضا لن تعمل في الفيديوهات، التي تضم محتويات غنائية معينة.

وكانت هذه الخاصية حكرا على مشتركي يوتيوب "Red" أو "Premium" أو "Google Play"، الذين يدفعون مبالغ مالية مقابل اشتراكهم.

ومن المتوقع أن يوسع "يوتيوب" من نطاق الأشخاص، الذين سيستفيدون من هذه الخاصية، خاصة وأنه تلقى العديد من الانتقادات لجعلها حكرا على البعض فقط، مع العلم أن الكثير من المواقع والتطبيقات توفر هذه الخاصية بسهولة للجميع.

#يوتيوب #خاصية

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