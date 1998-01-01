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عريقات : لجنة برئاسة الاحمد على وشك إصدار توصياتها بحل كافة قضايا غزة

الأحد 01 يوليو 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات : لجنة برئاسة الاحمد على وشك إصدار توصياتها بحل كافة قضايا غزة



وكالات

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات يوم الإثنين إن لجنة شُكّلت مؤخرًا ستصدر قريبًا توصياتها بحل كافة قضايا قطاع غزة بشكل جذري.

وأضاف عريقات، خلال مقابلة هاتفية مع إذاعة "القدس" في غزة، "لدينا مجموعة عمل من كل الفصائل برئاسة عزام الأحمد على وشك أن تصدر توصياتها لحل كل قضايا قطاع غزة بشكل جذري".

وأوضح أن المشروع الذي ستقدمه مجموعة العمل لحل قضايا غزة "يشمل القضايا اليومية والحياتية والمعيشية والسياسية"، لكنه استدرك بقوله: "إن الأساس في كل ذلك؛ تأسيس شراكة سياسية قابلة للحياة".

وشدد عريقات على أن "المطلوب للمصالحة تمكين حكومة الوفاق، والعودة لإرادة الشعب (الانتخابات) بصناديق الاقتراع، وليس صناديق الرصاص".

وبشأن جولة المسؤولين الأمريكيين في المنطقة، قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير إنه: "لا يوجد أي مدخل لدى الأمريكيين سوى ثغرة غزة".

وأضاف "يعرفون أنه لا يمكن أن تكون لنا دولة بغير غزة، ويبحثون إمكانية أن تكون هناك دولة في غزة. لا يمكن ذلك؛ فغزة شعبها عظيم ومنبت الوطنية وهي الأساس بالحركة الوطنية

#عريقات #غزة

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